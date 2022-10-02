Гастроэнтеролог Бережная рассказала о пользе и опасности имбиря

Имбирь обладает желчегонным эффектом и повышает аппетит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хотя имбирь и богат полезными микроэлементами, некоторым людям он противопоказан. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

По ее словам, помимо большого количества антиоксидантов и витаминов группы В, С, в имбире содержатся «достаточно агрессивные» вещества, способные вызвать раздражение слизистой желудка.

«Людям, у которых есть любые воспалительные заболевания ЖКТ, имбирь нужно употреблять с огромной осторожностью — может вызвать обострение заболеваний, в том числе панкреатита, холецистита, особенно если есть камни или эрозивно-язвенные процессы в желудке», — объяснила она.

Врач также отметила, что имбирь обладает желчегонным эффектом и повышает аппетит.

«Можно потреблять при простудах, но, как правило, заваривается в чай в небольшом количестве. Вместе с медом и облепихой может давать приятный терпкий вкус для того, чтобы немного облегчить першение в горле, но это не продукт для ежедневного применения», — заключила Бережная

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