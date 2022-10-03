До 16 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Ижевске 3 октября

Синоптики прогнозируют небольшой дождь
Фото: Диля Ахмадишина
Днем 3 октября в Ижевске ожидается до +14..+16 °С, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.
Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер южный, 7–12 м/с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление будет ниже нормы – утром 751 мм рт. ст., днем 752 мм рт. ст., вечером 753 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 76 %, днем 55 %, вечером 61 %. Магнитное слабовозмущенное.
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