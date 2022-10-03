687 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за минувшие сутки

Статистика ковида на утро понедельника Фото: Амир Закиров

На утро понедельника, 3 октября, в Удмуртии зарегистрировано 687 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе 83 ребенка младше 14 лет и 164 человека старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».

В ковид-центры за минувшие сутки госпитализирован 41 житель региона.

1659 человек выздоровели и выписалось.

Зарегистрирован 1 летальный случай. Мужчине было 84 года.

В общей сложности по состоянию на утро 3 октября в Удмуртии зарегистрирован 212 020 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 189 387 человек выздоровело, 4 084 скончалось (у 3 884 умерших диагноз был лабораторно подтвержден).

Сейчас у 6 634 человек заболевание протекает в легкой форме. 281 пациент находится в состоянии средней степени тяжести и 36 - в тяжелом состоянии. 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Прививку против коронавирусной инфекции сделало 703 280 жителя региона. 562 479 человек получили второй компонент вакцины. 238 621 житель Удмуртии прошел ревакцинацию.

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