Начался второй этап благоустройства парка «Тишино» в Ижевске

Открытие парка запланировано на июнь 2023 года Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Стартовал основной этап благоустройства парка «Тишино». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

На данный момент в парке уже установлены основания лестниц, площадок и пешеходных дорожек.

Первый этап строительства проведен за счет финансирования городского бюджета, на это потратили 13 млн. рублей. Сейчас стартует второй, основной этап, финансирование которого пойдет из резервного фонда Правительства России.

В результате уменьшения срока сдачи проекта открытие парка теперь запланировано на июнь 2023 года.

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