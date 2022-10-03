Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 8:24

Начался второй этап благоустройства парка «Тишино» в Ижевске

Открытие парка запланировано на лето 2023 года
Софья Кель
Открытие парка запланировано на июнь 2023 года Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Открытие парка запланировано на июнь 2023 года Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Стартовал основной этап благоустройства парка «Тишино». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

На данный момент в парке уже установлены основания лестниц, площадок и пешеходных дорожек.

Первый этап строительства проведен за счет финансирования городского бюджета, на это потратили 13 млн. рублей. Сейчас стартует второй, основной этап, финансирование которого пойдет из резервного фонда Правительства России.

В результате уменьшения срока сдачи проекта открытие парка теперь запланировано на июнь 2023 года.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

65-летний мужчина погиб в аварии на окружной дороге в Ижевске

«Ижсталь» продвигает технологии бережливого производства

Пострадавших и погибших во время стрельбы в школе № 88 Ижевска учителей и учеников предлагается представить к госнаградам