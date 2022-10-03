В Удмуртии самая большая обеспеченность психиатрическими койками в ПФО

Будут проанализированы списки пациентов, состоящих на учете в диспансере и снятых с учета в 2022 году Фото: Сергей Грачёв

Удмуртия лидирует среди регионов ПФО по обеспеченности психиатрическими койками. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии.

Всего на 10 тыс жителей региона приходится 9,9 койки. В то время как средний показатель по России составляет 8,8, а в Татарстане – 5,9.

«Тем не менее, вопросы к организации медицинской помощи этой категории пациентов есть», — говорится в сообщении.

Чтобы усилить работу в данном направлении, до 15 октября в республике будут проанализированы списки пациентов, состоящих на учете в диспансере и снятых с учета в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии.

К некоторым пациентам медики выедут очно, чтобы оценить условия проживания и пообщаться с родственниками.

Также в октябре этого года планируется провести учебу для врачей—психиатров по критериям установления наблюдения за стоящими на учете. Кроме того будет проведено несколько обучающих мероприятий для учителей по выявлению ранних признаков агрессивного и аутоагрессивного поведения.

Удмуртия предлагает внести изменения в федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и ужесточить критерии госпитализации в недобровольном порядке.

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