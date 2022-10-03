Гороскоп на 4 октября: Овнам стоит прислушаться к советам, а Девам к сердцу

Счастье очень близко Фото: Олег ЗОЛОТО

Астролог из Ижевска составил прогноз на ближайший день.

ОВЕН

Ситуация вернется на круги своя, а утраченное вернется к вам. Но будьте осторожны. Ваша самоуверенность может сыграть с вами дурную шутку. Не игнорируйте советы.

ТЕЛЕЦ

Вы можете бросить то, во что вкладывали огромные силы и эмоции. Не стоит печалиться. Изменение курса станет новой ступенькой к достижению цели.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы прибудете в гармонии с миром и своей второй половинкой. Эта стабильность поможет вам удержаться на плаву и оставить гнетущее прошлое.

РАК

Ваша дружба подвергнется суровому испытанию. Мнение о близких людях может сильно измениться. Не стройте грандиозных планов. Позвольте себе жить в моменте.

ЛЕВ

Ответы на вопросы лежат в глубине. Проявите настойчивость и силу, чтобы прийти к истине и обрести нечто важное для себя.

ДЕВА

Самое время признаться в чувствах. Звезды подарят Девам возможность создать крепкую и надежную семью. И получить взаимный ответ.

ВЕСЫ

В карьере может начаться борьба. Дух соперничества завладеет множеством умов. Отбросьте тревоги. Упорная работа принесет плоды и поможет преодолеть невзгоды.

СКОРПИОН

Будьте готовы встретиться со старым другом. Он подставит вам свое плечо и поможет решить сложную ситуацию. Прислушайтесь к его советам и расслабьтесь.

СТРЕЛЕЦ

Рядом с вами чувствительный и ласковый человек, который готов позаботиться о вас. Его любовь окрасит ваш мир и поможет вернуться в равновесие. Сохраните эти чувства.

КОЗЕРОГ

Обратите внимание на свое здоровье. Нервное напряжение может серьезно повлиять на него. Не бойтесь попросить помощи у ваших близких.

ВОДОЛЕЙ

Все, на что вы надеялись, свершится. Вы добьетесь исполнения давней мечты. Сияйте. Удача на вашей стороне.

РЫБЫ

Вам придется пройти тернистый путь. Но рядом всегда будет ваша вторая половинка. Она станет вашим вдохновением и поможет не утратить веру в себя.

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