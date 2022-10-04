На пост председателя Госсовета Удмуртии выдвинули Владимира Невоструева

Невоструев Владимир Петрович Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

Владимира Невоструева на пост председателя Госсовета Удмуртии седьмого созыва выдвинет фракция «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Ранее Невоструев уже работал на этой должности в пятом и шестом созывах.

(Напоминаем что «Единая Россия» по итогам прошедших выборов получила 49 из 60 мест в новом составе Госсовета республики.)

На должности вице-спикеров предложены кандидатуры Татьяны Ишматовой и Ивана Черезова. Ранее каждый из них возглавлял профильные постоянные комиссии.

Назначения председателя, а также его заместителей и руководителей постоянных комиссий состоятся 5 октября во время первой сессии Госсовета седьмого созыва. В ее же рамках запланирована инаугурация главы Удмуртии Александра Бречалова.

Интересно:

Невоструев Владимир Петрович родился 4 ноября 1959 года.

Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, по специальности механизация сельского хозяйства.

С 1978 по 1980 год служил в рядах Советской Армии, в Свердловской области.

С 1980 по 1998 год работал механиком, главным инженером и председателем колхоза «Трактор» в Юкаменском районе.

С 1998 по 2000 годы был главой администрации Юкаменского района.

С 2000 по 2002 год Невоструев проработал министром сельского хозяйства и продовольствия Удмртии.

Позднее, с 2002 по 2007 годы работал заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства и продовольствия республики.

С 2007 по 2008 год, являлся председателем постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

С 2008 по 2012 год проработал заместителем председателя Государственного совета Удмуртской Республики четвертого созыва, а также председателем постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

В 2012–2013 году был заместителем председателя Государственного совета Удмуртской Республики пятого созыва, а также оставался председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

С 2013 по 2017 год, и в 2020–2022 году являлся председателем Государственного совета Удмуртской Республики.

С 2017 по 2020 год, находился на должности первого заместителя председателя Государственного совета Удмуртской Республики.

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