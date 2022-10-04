В Удмуртии за сутки выявили 639 новых случаев COVID-19

Свежая статистика ковида в Удмуртии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 639 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 51 ребенок до 14 лет, 193 человека старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализирован 31 житель региона.

1 112 человек выздоровели и выписались.

284 пациента ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести, 35 - в тяжелом, из них 10 на ИВЛ.

Умер один мужчина, ему было 80 лет.

Вакцинировались 703 438 жителя региона, 562 599 из них получили второй компонент. 239 488 человек прошли ревакцинацию.

В целом, с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 212 659 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 190 667 человек выздоровели. 4 085 летальных случаев, из них 3 885 - с подтвержденным диагнозом.