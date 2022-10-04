12 октября в рамках открытой студии радио «Комсомольская правда – Ижевск» специалистам расскажут о новинках XX Промышленного форума в Удмуртии

Фото: ВЦ «УДМУРТИЯ»

12 октября в столице Удмуртии откроется XX юбилейный Промышленный форум. Всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Машиностроение», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение», специальная экспозиция «Комплексная безопасность» будут работать в мобильном павильоне у ТЦ «Мой Порт» на улице Кирова, 146.

В первый день работы форума с места событий будет вещать открытая студия радио «Комсомольская правда – Ижевск». Эфир состоится 12 октября с 12:30 до 16:30. Эксперты расскажут о технологиях, представленных на выставках, познакомят с новинками, в том числе, продукцией в сфере импортозамещения.

Фото: ВЦ «УДМУРТИЯ»

В форуме участвуют 48 предприятий из 13 регионов России, а также производители Беларуси и Тайваня. Среди отечественных предприятий, помимо крупных производственных компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, будет представлена продукция заводов Удмуртии. Свои достижения продемонстрируют АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Белкамнефть им. А.А. Волкова» и АО Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг».

Экспозиции познакомят специалистов с оборудованием и технологиями, среди которых: станки и высокопроизводительный инструмент, электродвигатели и подшипниковая продукция, а также современные средства безопасности и контроля доступа. На выставках можно будет увидеть многофазный расходомер для нефтегазовой отрасли, не имеющий российских аналогов, зарядные станции переменного тока для электромобилей; будут представлены передовые решения в резке металлов, масла и смазки отечественного производства, не уступающие импортным аналогам, а также светодиодная продукция, средства индивидуальной защиты.

Кроме того, в рамках форума пройдут Второй Межрегиональный конгресс «Производительность труда. Выход в регионы» и научно-практическая конференция «Актуальные проблемы пожарной безопасности». Участников и специалистов ждут обучающие программы, мастер-классы, дискуссии, деловая игра и стратегическая сессия.

Фото: ВЦ «УДМУРТИЯ»

Фото: ВЦ «УДМУРТИЯ»

В ходе XX юбилейного Промышленного форума специалисты предприятий смогут получить актуальную информацию о последних тенденциях рынка, напрямую пообщавшись с производителями и поставщиками оборудования, которое сразу же можно будет увидеть в действии. Кроме того, Промышленный форум – это удобная площадка, позволяющая обменяться опытом и найти деловых партнеров.

Выставки будут работать:

- 12 и 13 октября с 10:00 до 18:00

- 14 октября с 10:00 до 14:00.

Полная деловая программа, список участников, и онлайн-регистрация посетителей на сайте.

Подробности: (3412) 730-730, 8-912-856-13-93, metal@vcudm.ru.

Фото: ВЦ «УДМУРТИЯ»

Организаторы: Правительство Удмуртской Республики, Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике, Союз «Торгово-промышленная палата Удмуртской Республики», Администрация города Ижевска, Выставочный центр «УДМУРТИЯ». Генеральный партнер форума: АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер».

16+

Реклама

ООО ВЦ «УДМУРТИЯ»