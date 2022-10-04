Анатолия Наумова избрали руководителем фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии

Решение было принято на организационном собрании депутатов Госсовета Удмуртии седьмого созыва от партии «Единая Россия». Фото: сайт Госсовета Удмуртии
3 октября в ходе открытого голосования на пост руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии был избран гендиректор ОАО «Элеконд» Анатолий Наумов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Решение было принято на организационном собрании депутатов Госсовета Удмуртии седьмого созыва от партии «Единая Россия».
На собрании депутаты решили образовать фракцию «Единая Россия». В нее вошли 49 депутатов, в том числе 13 парламентариев и 36 «одномандатников».
В ходе открытого голосования на пост главы регионального политсовета единогласно выбрали гендиректора ОАО «Элеконд» Анатолия Наумова.
Также в процессе голосования выбрали два заместителя руководителя депутатской фракции. Ими стали Любовь Зайцева и Диана Кропотина.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Мы успешно выполнили все задачи первого этапа мобилизации
Полицейскому из Удмуртии ФСБ напомнила о недопустимости разглашения гостайны
В Свято-Михайловском соборе прошла общая панихида по погибшим в 88 школе Ижевска