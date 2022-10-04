Анатолия Наумова избрали руководителем фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии

Решение было принято на организационном собрании депутатов Госсовета Удмуртии седьмого созыва от партии «Единая Россия». Фото: сайт Госсовета Удмуртии

3 октября в ходе открытого голосования на пост руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии был избран гендиректор ОАО «Элеконд» Анатолий Наумов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Решение было принято на организационном собрании депутатов Госсовета Удмуртии седьмого созыва от партии «Единая Россия».

На собрании депутаты решили образовать фракцию «Единая Россия». В нее вошли 49 депутатов, в том числе 13 парламентариев и 36 «одномандатников».

В ходе открытого голосования на пост главы регионального политсовета единогласно выбрали гендиректора ОАО «Элеконд» Анатолия Наумова.

Также в процессе голосования выбрали два заместителя руководителя депутатской фракции. Ими стали Любовь Зайцева и Диана Кропотина.

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