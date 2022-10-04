В Ижевске выбрали нового подрядчика для ремонта дорог
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ижевске определили нового подрядчика для выполнения ремонта на дорогах столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Как отмечает глава Ижевска Олег Бекмеметьев, у муниципалитета и жителей города есть много претензий к работе предыдущего подрядчика. Поэтому было принято расторгнуть с ним контракт и доверить ремонт дорог специалистам ДСК «Лидер».
Тем не менее, срок окончания работ кардинально не сдвигается. Работы планируется закончить 14 октября.