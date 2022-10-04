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Общество4 октября 2022 13:38

В Ижевске выбрали нового подрядчика для ремонта дорог

Работы планируют закончить 14 октября
Софья Кель
В Ижевске выбрали нового подрядчика для ремонта дорог

В Ижевске выбрали нового подрядчика для ремонта дорог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ижевске определили нового подрядчика для выполнения ремонта на дорогах столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как отмечает глава Ижевска Олег Бекмеметьев, у муниципалитета и жителей города есть много претензий к работе предыдущего подрядчика. Поэтому было принято расторгнуть с ним контракт и доверить ремонт дорог специалистам ДСК «Лидер».

Тем не менее, срок окончания работ кардинально не сдвигается. Работы планируется закончить 14 октября.