Гороскоп на 5 октября: Близнецов могут предать, а Козерогам предложить руку и сердце

Не бойтесь прыгнуть в круговорот событий Фото: Диля Ахмадишина

Астролог из Ижевска дал прогноз для всех знаков зодиака на ближайшие сутки.

ОВЕН

Вас ждут новые горизонты. Не стоит строить планы. Глядя на мир оптимистично, вы найдете в себе силы преодолеть все трудности на своем пути.

ТЕЛЕЦ

Вас ждет правовая деятельность. Споры будут решены в вашу сторону, даже будучи самой безнадежной. Победа подарит вам важный опыт.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваш близкий человек может использовать любовь для получения личной выгоды. Избегайте его. Не стоит вестись на манипуляции. Вам нужно думать головой.

РАК

В вашу жизнь скоро придут перемены. Вы можете прийти к реализации своих возможностей. Вы добьетесь успеха и удержитесь на своем рабочем месте. Отбросьте страхи и живите с улыбкой.

ЛЕВ

Настало время проститься с прошлым. Без сожалений избавляйтесь от того, что вас не радует. Вы сами удивитесь, как на пепелище расцветет новая жизнь, а с ней и любовь.

ДЕВА

Решая возникшие проблемы, звезды советуют вам искать нестандартные методы их решений. Действуя наперекор мнению большинства, вы получите желаемое.

ВЕСЫ

Будьте осторожней. Человек, которым вы восхищаетесь, не тот, кем кажется. Возможно обострение старых семейных споров. Старайтесь относиться ко всему с пониманием и мудростью.

СКОРПИОН

Стремясь к быстрым результатам, вы рискуете в конечном итоге остаться с носом. Замедлитесь. Насладитесь красотой этого мира. Совсем скоро придет вдохновение.

СТРЕЛЕЦ

Хорошая новость уже на пути к вам. Судьба преподнесет вам ценный подарок. Поделитесь им с окружающими. Мир вокруг преобразится.

КОЗЕРОГ

Ваш возлюбленный строит далеко идущие планы. Будьте готовы к тому, что совсем скоро вам зададут долгожданный и волнующий вопрос. Говорите «Да». Все планы должны успешно осуществиться в скором будущем.

ВОДОЛЕЙ

Вы можете столкнуться с финансовыми проблемами. Их вызовет ваш взрывной характер по отношению к окружающим. Соберитесь. Дипломатия поможет вам не потерять лицо.

РЫБЫ

Время в кругу семьи поможет Рыбам вспомнить о давно ушедшем счастье. Но не приблизит к цели. Вас ждет победа, но принесет ли она вам счастье?

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