До +15°С обещают в Ижевске 5 октября

5 октября в Ижевске дождей не ожидается

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают пасмурную погоду, без осадков. Об этом сообщает сервис Яндекс.Погода.

Температура воздуха +13…+15 °С. Ветер южный 3-9 м/с.

Ночью будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +8…+10 °С.

Хорошего вам дня!

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