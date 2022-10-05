Гороскоп на 6 октября 2022 года: Овнам может кто-то позавидовать, Весы успеют решить миллион проблем, а Рыбы обретут нечто ценное для себя

Астролог из Ижевска составил гороскоп для всех знаков зодиака на ближайшие сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОВЕН

Вы будете успешны в каких-то вступлениях и общественных мероприятиях. Не исключено, что вас даже чем-то наградят или премируют. Но держите ухо востро: у вас могут появиться завистники и недоброжелатели.

ТЕЛЕЦ

У вас на редкость позитивный день. Все сегодня будет как в сказке: окружающие будут добры и внимательны к вам, работа в ваших руках будет спориться, а под вечер вы, возможно, встретите свою истинную любовь. А если уже встретили, то влюбитесь в свою вторую половинку заново.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам предстоят какие-то разговоры и встречи. Делового или романтического характера – зависит от ситуации. Возможно, это будет два в одном. Служебный роман – это вполне по вашей части.

РАК

Вам не мешает заняться своим рационом питания. Либо с позиции здоровья и диеты, либо с позиции экономного расходования продуктов – тут звезды колеблются. А вообще, пора учиться питаться вкусно, полезно и дешево.

ЛЕВ

Сегодня очень внимательно относитесь ко всей получаемой информации. Не рубите с плеча, анализируйте ситуацию, прежде чем делать какие-либо выводы. Если не уверены в теме, не комментируйте ее.

ДЕВА

Сегодня вы можете узнать о чем-то, что было скрыто от вас, получить какой-то сюрприз. Он может оказаться не очень приятным. В качестве компенсации вы сегодня имеете полное право чем-то себя побаловать. Купите какую-нибудь приятную ерунду.

ВЕСЫ

У вас очень активный день. Суперактивный. Вам придется решить миллион проблем, сбегать в сотню мест и обсудить десятки вопросов с десятками людей. Самое поразительное, что вы все успеете и испытаете такой эмоциональный предъем, что даже не заметите усталости.

СКОРПИОН

Время задуматься об экономии. Обсудите на семейном совете, какие траты можно сократить, а какие вещи починить, чтобы не покупать новые. И выберите приоритетные статьи расходов на ближайшее время. Решения, принятые сегодня, будут верными.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вам пригодятся ваши знания и компетенции. Не исключено, что давно и хорошо подзабытые. А еще сегодня отличный день для наведения порядка и раскладывание всех текущих проблем по полочкам.

КОЗЕРОГ

Некое событие может сильно подкосить вас морально, огорчив, разозлив или повергнув в шок. Оно не обязательно будет связано с непосредственно с вами или вашими близкими, но так или иначе вам понадобится время, чтобы определиться со своим отношением к ситуации.

ВОДОЛЕЙ

У вас хороший день для домашних дел, готовки и организации уюта. Только не перетрудитесь, делайте то, что в радость и по силам. Это поможет разгрузить нервную систему и очистить мысли. Вам это полезно для решения будущих задач.

РЫБЫ

Вы успешно преодолеете некое препятствие на своем пути и обретете то, что действительно ценно – конкретно для вас, конкретно здесь и сейчас. А еще звезды советуют вам послушать любимую музыку – она позволит настроиться на нужный лад.

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