Тротуар на улице Коммунаров в Ижевске обновится до 1 ноября

Завершен ремонт на 29 тротуарах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заканчивается ремонт тротуаров по программе «Пешеходный Ижевск». Как сообщает пресс-служба администрации города депутаты Гордумы проводят заключительные осмотры.

«В настоящий момент завершен ремонт на 29 участках пешеходных дорожек, еще 4 находятся в работе», – отмечается в сообщении.

Председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев рассказал, что еще один тротуар дополнительно войдет в список: «За счет сэкономленных средств приняли решение дополнить ремонтный перечень тротуаром на ул. Коммунаров, от ул. Пастухова до ул. Советская. Он будет выполнен в брусчатке. Итого в этом году по программе планируется благоустроить 34 пешеходные дорожки. Работы идут в графике, плановый срок завершения - 1 ноября».

Завершение работ намечено на конец этой недели.

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