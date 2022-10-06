В Удмуртии водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика

Мальчик переходил дорогу вне зебры Фото: Сергей ГАПОН

5 октября около 8 часов утра в Можге 21–летний водитель автомобиля «Мазда» сбил 13-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Известно, что мальчик переходил дорогу вне зебры.

В результате ДТП юный пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу.

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