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Общество6 октября 2022 7:31

В Удмуртии водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика

Ребенок госпитализирован
Софья Кель
Мальчик переходил дорогу вне зебры

Мальчик переходил дорогу вне зебры

Фото: Сергей ГАПОН

5 октября около 8 часов утра в Можге 21–летний водитель автомобиля «Мазда» сбил 13-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Известно, что мальчик переходил дорогу вне зебры.

В результате ДТП юный пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу.

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