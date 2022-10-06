Более 13 тысяч гофрированных коробок экспортировали в другие страны из Удмуртии

Карантинных объектов не нашли
Фото: Иван МАКЕЕВ
В сентябре текущего года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю проверил 2460 гофрированных коробок. Как сообщает пресс-служба ведомства, проверку провели перед вывозом коробок в Китай.
Карантинных объектов не нашли, и партии выдали фитосанитарный сертификат.
С начала 2022 года из Удмуртии экспортировали 13399 гофрированных коробок в Армению, Казахстан и Китай.
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