Команда баскетболистов «Купол-Родники» сдала ГАЗель пластика в Экодом

Фото: Сергей Грачев

Детская команда баскетболистов «Купол-Родники» при поддержке Промсвязьбанка помогла завершить благоустройство территории после строительства новой баскетбольной площадки у Дома Детского (юношеского) творчества и сдала в Экодом ГАЗель пластика.

Сергей Бушмакин, директор по развитию Федерации баскетбола "Удмуртия": «Когда благоустройство баскетбольной площадки подошло к концу и вывозились оставшиеся материалы, ребята захотели внести свою лепту в этот процесс и предложили помочь собрать и сдать на переработку пластиковые вёдра от краски и грунтовки. Наводить чистоту всегда приятно, в процесс с энтузиазмом включились и дети, и тренеры».

ПСБ, который совместно с Российской Федерацией Баскетбола является инициатором строительства Центра уличного баскетбола, открытого в рамках «Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям» принял поддержку юных баскетболистов и в свою очередь помог им организовать сбор, хранение оставшегося пластика и выделил транспорт, чтобы отвезти накопленное в Экодом.

Игорь Кудрявцев, региональный директор ПСБ в Удмуртии: «Возведение нового объекта – это не только благо, но и большое количество отходов. Здорово, что в нашем регионе есть и заботливые активисты, которые помогают сохранять экологию республики, и компании, утилизирующие и перерабатывающие мусор без вреда для природы».

Сознательность ребят отметил и руководитель Регионального оператора по обращению с ТКО в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин. Баскетболистам за старания компания регоператор подарил новые мячи.

Иван Маринин, руководитель ООО «Спецавтохозяйство»: «К нам в Экодом не часто привозят вторресурсы ГАЗелями, а когда ещё и инициатива идёт от детей, то это дорогого стоит. Всё, что экологично – всегда требует усилий и времени. Вот за упорство ребятам и подарок на команду, и крепкое рукопожатие».

Новый инвентарь поможет баскетболистам при подготовке к российским соревнованиям и станет хорошим напоминанием о важности сортировки отходов. Сданные сегодня вёдра регоператор Удмуртии отправит на переработку. Из них сделают новые тазики и цветочные горшки.