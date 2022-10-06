Юрия Федорова вновь избрали сенатором от Госсовета Удмуртии

По результатам тайного голосования, за депутата проголосовали 45 человек Фото: Мария Бакланова

5 октября депутаты в ходе первой сессии Госсовета Удмуртии 7-го созыва выбрали члена Совета Федерации от парламента в регионе. Как сообщает пресс-служба ведомства, им вновь стал Юрий Федоров.

По результатам тайного голосования, за депутата проголосовали 45 человек. Также 7 голосов отдали за кандидатуру Александра Сырова.

Ранее Юрий Федоров избирался депутатом государственного совета региона четвертого, пятого и шестого созывов.

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