Жителям 9 ЖК Ижевска стал доступен домашний интернет до 1 Гбит/с

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МТС сообщает о новом расширении сети фиксированной связи в Ижевске. Домашние цифровые сервисы впервые стали доступны для жителей 9 жилых комплексов города, где будут проживать более семи тысяч человек.

С начала лета 2022 года МТС обеспечила цифровой инфраструктурой новостройки Ижевска по улицам Союзная, 10 лет Октября, 5-я Подлесная, Орджоникидзе, 40 лет Победы, Бабушкина, Баранова. В результате доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 1 Гбит/с и телевидению от МТС получили жители жилых комплексов «Хорошо», «Ежевика», «Ближе к звездам», «Новый Карлутский», «New York», «Forest», «Znak», «Скандинавия», «Матросов». С высокоскоростным домашним интернетом МТС жильцы новостроек получают возможность не только с комфортом пользоваться соцсетями, звонить по видеосвязи, смотреть на смартфоне видео в HD-качестве, но и использовать сервисы «умного дома» - контролировать микроклимат, отопление и подогрев полов, освещенность, управлять дистанционно работой бытовой техники в своих квартирах. Кроме того, жители смогут с комфортом смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов.

«Современные технологии для комфортной жизни и досуга получили новые дома и жилые комплексы Ижевска, жители которых смогут пользоваться интернетом на повышенных скоростях. Основную часть работ МТС провела летом этого года. Вместе с цифровыми сервисами новоселы открыли возможность экономить на связи ежемесячно до 40 процентов, объединяя домашние сервисы и мобильную связь в «пакеты». Мы планируем и дальше инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры новых микрорайонов Ижевска», – отметил директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.