В Удмуртии за сутки выявили 659 новых случаев COVID-19

Статистика коронавируса на 7 октября 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 659 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 112 детей до 14 лет и 145 жителей региона старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

1 418 жителя Удмуртии выздоровели и выписались.

В связи с легким течением заболевания в больницах под наблюдением врачей находится 5 744 человека.

231 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 30 – в тяжелом, 10 из них на ИВЛ.

Вакцинировались 703 898 человека. 563 627 – получили второй компонент. 243 889 жителей региона прошли ревакцинацию.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 214 622 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 194 257 человек выздоровели. 4 087 летальных случаев, из них 3 887 – с подтвержденным диагнозом.