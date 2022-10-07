Олимпийская фигуристка из Удмуртии Алина Загитова прокомментировала замечания в адрес своей «ижевской» речи

Алина Загитова прокомментировала свой акцент. Фото: @azagitova_official

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в своем интервью для Sport24, сказал, что «московская дикция» олимпийской чемпионки Анны Щербаковой лучше, чем у уроженки Ижевска Алины Загитовой. В своем телеграм–канале олимпийская чемпионка отреагировала на заявление мужчины.

«Я из Ижевска, у меня может быть удмуртская речь. Поэтому извините, но так произошло. Так сошлись звезды, что я родилась не в Москве. Поэтому, возможно, у меня где то это проскакивает», – отметила девушка.

До этого, со своими коллегами из нового телешоу «Ледниковый период» (6+) она несколько раз пошутила на эту тему, но в конце все же сделала небольшое заключение: «Самое важное – не слушать других. Есть вы и есть ваш настрой».

По словам чемпионки, каждому из нас следует в первую очередь оставаться самим собой.

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