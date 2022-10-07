Гороскоп на 8 октября: Львы пойдут поперек черной полосы, а Водолеям надо держать себя в руках

Астролог из Ижевска дал прогноз для всех знаков зодиака на ближайшую субботу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОВЕН

Прекрасный момент, чтобы заняться своим образованием. Деньги, вложенные в знания в ближайшее время, окупятся и принесут немало пользы. Мечты о новой профессии и новых возможностях могут и должны сбываться. Смело выбирайте из списка университетов и техникумов подходящий вариант и дерзайте.

ТЕЛЕЦ

Переходите к делу. Вы немного задержались на одном месте. Можно считать это паузой перед энергичным прорывом к новому качеству жизни. Ум, идеи и настойчивость слились воедино и вам все по плечу.

БЛИЗНЕЦЫ

Интересные признания родных заставят задуматься. С одной стороны, вам придется поработать над собой. Нужно быть более внимательным и заботливым по отношению к близким людям. А с другой – вы честно ответите на претензии, некоторые из которых предъявляются совершенно незаслуженно. В семье не должно быть домыслов и спрятанных за пазухой камней.

РАК

Ностальгия накатывает. И погода располагает. Уютно усаживайтесь с семейными альбомами на коленках. Черно-белые фотографии будут расцвечены нежными воспоминаниями.

ЛЕВ

Вы падаете со стульев, подворачиваете ногу на ровном месте, кассовая лента в магазине заканчивается именно на вас… но вы не поддавайтесь. Да, это черная полоса. Но вы же можете идти не вдоль нее, а поперек.

ДЕВЫ

Романтические отношения, которые вы начнете сейчас, могут оказаться крепким и счастливым союзом. Вы уже точно знаете, с кем хотите идти по жизни, и выбор делаете осознанно. Рядом с вами разумный, любящий и открытый счастью человек.

ВЕСЫ

Вам говорили, что планы нереальны, а вы продолжали идти к цели. И ваши усилия начинают оправдываться. Пришло время пожинать сладкие плоды своего труда. Только не расслабляйтесь сразу

СКОРПИОН

Интуиция у вас чуткая. Перед вами сейчас много развилок. Выбор поможет сделать ваш шестое чувство. В ближайшем будущем вы убедитесь, насколько прозорливым был ваш внутренний голос.

СТРЕЛЕЦ

Прислушайтесь к своей интуиции. И она поможет сделать правильный выбор. Разрешите внутреннему голосу помочь вашему разуму в непростой ситуации.

КОЗЕРОГ

Путешествие, пусть даже на дачу к другу, подзарядит батарейки. Урожай с чужого огорода богат витаминами и микроэлементами. А если серьезно, то самое главное для вас сейчас – не терять связь с родными и друзьями. Совместные турпоходы, шашлычники и открытие новых горизонтов вдохновят и дадут свежие идеи всем участникам.

ВОДОЛЕЙ

Умение слышать других – важный навык. Поспорить и поссориться вы всегда успеете. Настройтесь на диалог. Ваш мирный настрой будет еще одним аргументом в вашу пользу.

РЫБЫ

Уделите драгоценную субботу себе. Домашние дела никуда не денутся, гуманитарной катастрофы не случится. Иногда лучше пообедать банальными сосисками, чем изнурять себя задачами, которые вам не по душе.

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