До +12°С обещают в Ижевске 8 октября

8 октября в Ижевске ожидается пасмурная погода. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают пасмурную погоду и небольшой дождь. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Температура воздуха +10…+12 °С. Ветер западный 6-11 м/с.

Ночью также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит +5…+7 °С.

Хорошего вам дня!

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