В Удмуртии за последние сутки с коронавирусом было госпитализировано 32 человека

За сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека. Фото: Мария Бакланова

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализировано 32 жителя Удмуртии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Проведено 4 970 тестов на коронавирус, выявлено 690 новых случаев. В числе заболевших 65 детей до 14 лет, 179 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

1 401 человек выздоровел, их выписали.

Двое мужчин скончались. Им было 32 года и 85 лет.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 215 312 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.195 658 человек выздоровели. 4 089 человек скончались.

На утро 8 октября 5 403 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 219 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 23 человека — в тяжелом состоянии, из них 9 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 704 822 жителя региона. Из них 564 022 прошли через оба этапа вакцинации. 244 448 жителей республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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