Гороскоп на 9 октября: Тельцов затянет в омут страсти, Козерогам доверят важное дело, а Скорпионы рискуют оказаться в полиции

Гороскоп для всех знаков зодиака

ОВЕН

Овны, сегодня у вас может возникнуть внезапное желание что-то изменить в своей жизни. Это может коснуться вашей личной жизни, внешности или сферы деятельности. Но не стоит сразу бежать за розовой краской для волос или за билетами в Турцию. Ваши решения могут повлиять на вашу повседневную жизнь, поэтому стоит все тщательно взвесить.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, сегодня не стоит верить красивым словам и пленительным карим глазам. Они могут затянуть вас в омут интриг, обмана и страсти. Старайтесь слушать свой разум, а не идти на поводу у эмоций, дабы потом не собирать свое сердце по кусочкам.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, сегодня ваша душа будет требовать веселья, громкой музыки и вкусной еды. Что ж, позовите всех своих близких друзей, наденьте свой лучший наряд и устройте вечеринку. Звезды советуют вам, на всякий случай приготовить на утро стакан водички. Поверьте, вы скажете себе спасибо.

РАК

Раки, сегодня вам следует провести как можно больше времени на свежем воздухе. Вы можете отправиться за грибами, в поход с палаткам или отправиться в другой город на пару дней на экскурсию. Вы получите настоящее удовольствие, если отправитесь в мини-путешествие со своей второй половинкой или самыми близкими людьми.

ЛЕВ

Львы, сегодня у вас могут возникнуть проблемы с транспортом. Если вы не хотите застрять на середине пути, то вам следует заранее проверить свое транспортное средство. Это сэкономит ваше время и нервы.

ДЕВА

Девы, сегодня вам следует проявить выдержку и самообладание в решении семейных проблем. Тщательнее подбирайте слова, чтобы не усугублять ситуацию еще больше и не поставить под угрозу крепкие семейные узы.

ВЕСЫ

Весы, сегодня вы будете получать удовольствие от своей работы, причем это может быть как ваша профессиональная деятельность так и занятие домашними делами. Возможно вам захочется сделать небольшую перестановку в квартире или украсить ее необычными картинами и гирляндами.

СКОРПИОН

Скорпионы, вам стоит лучше контролировать эмоции. Излишняя эмоциональность может втянуть вас в крупные неприятности. Вы даже рискуете оказаться в полиции или в больнице.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, сегодня не стоит все принимать близко к сердцу. Лучше продолжайте совершенствоваться, чтобы вас оценили по достоинству. Возможно ваша стойкость и сила духа поможет вам подняться вверх по карьерной лестнице.

КОЗЕРОГ

Козероги, сегодня вам могут доверить одно очень важное дело - присмотр за детьми. Да, вам следует очень постараться, чтобы завоевать доверие и внимание маленьких озорников. Звезды советуют вам придумать как можно больше развлечений и полезных занятий.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, если что-то идет по плану - не расстраивайтесь. Возможно, у судьбы на вас другие планы и она подталкивает вас к чему-то очень важному. Ох, Водолеи, сегодня вы будете сиять от счастья.

РЫБЫ

Рыбы, постарайтесь сегодня не переусердствовать с физической нагрузкой. Есть вероятность, что излишняя активность может негативно сказаться на вашем здоровье. Если почувствуете усталость, то лучше отложить дела в сторону и отдохнуть.

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