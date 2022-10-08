Как сделать красивую осеннюю фотографию

По словам эксперта, для хороших фотоснимков нет плохой погоды. Фото: архив

Фотограф Юлия Выганова поделилась в беседе с RT, как сделать удачную фотосессию осенью, правильно выставить свет и подобрать подходящую одежду для съемки.

По словам эксперта, для хороших фотоснимков нет плохой погоды. Если на улице пасмурно, то самое время, чтобы взять камеру и отправиться на прогулку. Облака могут создать мягкий рассеянный свет, который идеально подойдет для портрета, а ветер оживит снимок.

В солнечную погоду не стоит заставлять модель стойко «держать лицо» и пытаться не щурить глаза от солнца.

«Лучше отойдите в тень. Но следите за равномерностью освещения, чтобы на лице не появлялась некрасивая рваная тень от листьев. Если тени поблизости нет, просто попросите повернуться модель спиной к солнцу, так вы получите красивый контровой свет», — посоветовала фотограф.

По мнению эксперта, главный секрет хорошей фотографии в непринужденности. Застывшие улыбки и статичные позы являются пережитками прошлого.

«Не замирайте в ожидании кадра. Двигайтесь, взаимодействуйте с локацией. Если подкидывать листья и бегать не ваш вариант, достаточно будет просто пройтись или покружиться. Выбирайте красивые точки съемки, где есть многоплановость. Ветка дерева или красивый куст на переднем плане добавят кадру глубины. Если ничего похожего на переднем плане нет, создайте его сами. Возьмите веточку или лист, поднесите к краю объектива и снимайте через нее», — считает Юлия Выганова.

Фотограф советует выбрать для фотосессии одежду природного оттенка и из натуральных тканей.

Специалист считает, что шерстяной свитер и пальто будут смотреться гораздо лучше чем синтетическая куртка. Снимок будет выглядит гармоничным, если в нем не будет присутствовать более трех цветов.

«Старайтесь выбирать одежду, которая впишется в осеннюю гамму. Возьмите на заметку, что приглушённые цвета смотрятся лучше ярких. Откажитесь от ярких принтов и крупных надписей. Так одежда не будет отвлекать от главного объекта съемки — от вас», — подвела итог фотограф.

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