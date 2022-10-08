В Удмуртии мужчине добавили срок за публичные призывы к экстремизму

Суд назначил мужчине еще 1,5 года лишения свободы. Фото: архив

В Ижевске мужчине вынесли приговор по делу о публичных призывах к экстремизму.Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. На данный момент он уже отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков.

Было установлено, что осужденный публично призывал к расовой и национальной розни и считал, что необходимо применить насилие к представителям отдельных национальностей.

Суд назначил мужчине еще 1,5 года лишения свободы, а также запретил занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на один год и пять месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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