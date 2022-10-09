Двух погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих похоронили в Удмуртии

Военнослужащих посмертно представили к ордену Мужества Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии простились с еще двумя солдатами, погибшими при выполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в Малопургинском районе похоронили капитана Андрея Кузьмина, в Ижевске — гвардии старшину Евгения Крутова.

Военнослужащих посмертно представили к ордену Мужества за героизм и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции. Семье погибших в полном объеме оказывается поддержка.

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