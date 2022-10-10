До + 13 градусов тепла и переменную облачность обещают синоптики в Ижевске 10 октября

Понедельник стоит начинать с улыбки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Понедельник – начало рабочей недели. Самое время подтянуть недоделанные дела и составить планы на будущее. Начните день с чашечки кофе и прогноза погоды.

Днем 10 октября в Ижевске ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха поднимется до +13 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5,5 м/с.

Вечером будет пасмурно. Температура воздуха опустится до + 10 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 753 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 88 %, днем 75 %, вечером 87 %. Магнитное поле спокойное.

«Комсомолка» желает всем хорошего и плодотворного дня!

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