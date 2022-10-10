В Удмуртии за сутки выявили 436 новых случаев COVID-19

1 198 житель Удмуртии выздоровел и выписался. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 436 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 56 детей до 14 лет и 112 пациентов старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

1 198 житель Удмуртии выздоровел и выписался.

225 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 26 – в тяжелом, 8 из них на ИВЛ.

Ковид забрал жизни двух женщин. Им было 83 и 84 года.

Вакцинировались 704 822 человека. 564 022 – получили второй компонент. 244 448 жителеей региона прошли ревакцинацию.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 216 442 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 198 358 человек выздоровели. 4 093 летальных случаев, из них 3 893 – с подтвержденным диагнозом.

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