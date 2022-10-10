В России уменьшилось количество больных ОРВИ почти на 1 млн

Такая тенденция может объясняться тем, что люди стали меньше обращаться за помощью к врачам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последний год в России снизилось число случаев заболевания ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которыми поделился RT.

Так, к июлю 2022 года в нашей стране зафиксировали 1,3 случаев заболевания ОРВИ, что почти на 1 млн меньше, чем в июле 2021 года – 2,2 млн случаев.

Своим мнением по этому поводу поделилась врач-терапевта Людмила Лапа

«Не знаю, считали это со случаями COVID-19 или нет, но могу сказать, что обращений стало меньше, потому что многие уже знают, как помогать себе, так как болеют острыми респираторными заболеваниями, постковидным синдромом по два-три раза. Все уже знают, какие меры нужно принимать для себя лично, какую принимать терапию, как себя вести в этой ситуации. Очень многие не обращаются к врачу и сами себя лечат. Это первый фактор, за счёт которого может уменьшиться. Также обращаться могут только те, кому нужен больничный лист», — отметила женщина.

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