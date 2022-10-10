Мошенники украли у 77-летней пенсионерки из Ижевска более 1,2 миллиона рублей

Звонившие убедили женщину, что с ее счетов пытались вывести деньги Фото: Амир Закиров

77-летняя пенсионерка из Ижевска обратилась в полицию и рассказала о том, что стала жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мошенники звонили пенсионерке с подменных номеров Центробанка и полиции. Для этого они использовали возможности ip-телефонии.

Звонившие убедили женщину, что с ее счетов, находившихся в 4 разных банках, пытались вывести деньги. Чтобы предотвратить кражу, пенсионерка обналичила все свои сбережения, а затем перевела их на указанный мошенниками «безопасный счет».

За один день, женщина перевела мошенникам 1 миллион 245 тысяч рублей. Узнав, что у ижевчанки имеются другие деньги, звонившие пообещали позвонить ей на следующее утро, чтобы продолжить спасать ее счета.

Но на следующий день женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Чтобы проверить свою теорию, она отправилась в отдел полиции, который ей назвали преступники. Но там ей объяснили, что названный сотрудник здесь не работает.

Женщина написала заявление. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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