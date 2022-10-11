В Удмуртии за сутки выявили 374 новых случаев COVID-19

1 181 человек выздоровел, их выписали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 11 октября в республике выявлено 374 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 26 детей до 14 лет и 125 человек старше 65 лет.

Умер 1 человек. Женщине было 94 года.

1 181 человек выздоровел, их выписали.

232 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 26 – в тяжелом состоянии, 9 из них на ИВЛ.

Всего на 11 октября в Удмуртии зарегистрировано 216 816 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 199 539 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 4 094 летальных случаев.

В целом, на территории региона вакцинировали 705 023 человека. Из них 564 315 получили второй компонент. 245 681 жителей Удмуртии прошли ревакцинацию.

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