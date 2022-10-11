«Ижсталь» приступила к реализации заключительного этапа экологического проекта

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») приступил к реализации заключительного этапа экологического проекта, по окончании которого прекратятся выбросы рыжего дыма от сталеплавильной печи.

Проект стоимостью более 300 млн рублей предусматривает подключение дуговой сталеплавильной печи ДСП-25 к системе газоочистки сталеплавильного комплекса ДСП-40, технические характеристики которой удовлетворяют современным экологическим требованиям. Планируется, что работы будут завершены до конца текущего года.

Фото: «Ижсталь»

В рамках проекта завод приобрел все необходимое оборудование и аппаратуру, а также около 450 тонн металлоконструкций. Предприятие также ввело в эксплуатацию новую насосно-аккумуляторную станцию и установило дополнительное оборудование на участке водоподготовки.

Специалисты привлеченной подрядной организации усилили металлоконструкции электросталеплавильного цеха, произвели укрупненную сборку газоходов и возвели уникальные опорные металлоконструкции, глубина свайного фундамента которых достигает 11 метров. На крыше цеха с помощью специального крана смонтировали несущую балку весом 68 тонн и установили часть газохода. Общая протяженность газоходного тракта, который соединит ДСП-25 и газоочистку – около 200 м. Высота в разрезе – от 1 до 3 метров.

Фото: «Ижсталь»

В настоящее время осуществляется монтаж дымососа и вытяжного зонта для улавливания остаточных газов из печи, а также строительство пылеосадительной камеры, где будут осаждаться крупные взвешенные частицы.

«Подключение ДСП-25 к газоочистке – технически сложный и трудозатратный проект, выполняемый в условиях действующего производства. Мы делаем все возможное для его реализации в намеченные сроки», – отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

Фото: «Ижсталь»

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ПАО Ижсталь.