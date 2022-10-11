Жительницу Ижевска осудили за хулиганство во время несанкционированного митинга

Девушке было назначено наказание в виде 2 лет колонии условно. Фото: @sudUdm

Октябрьский районный суд Ижевска осудил 21-летнюю жительницу города по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической вражды». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В январе 2021 года во время проведения несанкционированной акции протеста в поддержку Навального девушка организовала выход более 2 000 жителей на проезжую часть Пушкинской улицы для того, чтобы заблокировать проезд по дороге. Также осужденная призывала толпу выкрикивать лозунги, содержащие негативную оценку деятельности президента страны.

Участники незаконного митинга развернули транспарант «Россия без Путина, Россия для рабочих» напротив здания правительства Удмуртии. После этого митингующие прошлись по проезжим частям центральных улиц Ижевска и совершив круг вернулись на центральную площадь.

Девушка создала угрозу жизни и здоровья не только участников незаконного митинга, но и безопасности пользования транспортом. Ущерб нанесенный МУП «ИжГорЭлектроТранс» был оценен в 4 367 рублей.

Свою вину девушка не признала и учитывая смягчающие наказание обстоятельства девушке было назначено наказание в виде 2 лет колонии условно с испытательным сроком 2 года, с возложением ряда обязанностей

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