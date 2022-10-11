Вкусно и полезно: как в Ижевске попробовать и купить фермерские продукты

Фото: Мария Бакланова

Проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы «Свое Родное», дает возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию напрямую у производителя. В Удмуртии этот проект набирает популярность. Инициативой РСХБ воспользовалась и Centre digital & media. Нам предложили попробовать микрозелень, крафтовые сыры и ремесленный хлеб.

Несколько лет назад микрозелень была экзотическим продуктом. В Удмуртии мало кто знал, что это такое. Сегодня число ее поклонников растет, в первую очередь среди сторонников здорового питания. Молодые побеги растений используют как в пищу, так и для украшения блюд. На мини-ярмарке «Вкусная пятница» создательница бренда «Зеленая фея» представила самые востребованные виды своей продукции: подсолнечник, редис, руколу, кольраби. Как отметила Мария Дмитриева, вырастить микроогород в домашних условиях крайне сложно, зелени необходимы специальные условия: чистая вода, хороший свет и правильная температура. Тогда растения будут сочными и, главное, полезными.

Фото: Мария Бакланова

«Микрозелень насыщена полезными элементами. Из нее готовят смузи, добавляют в салаты, украшают гарниры и бутерброды, а еще иногда берут для требовательных питомцев», – поделилась знаниями Мария.

Удмуртский бренд «Любимый сыровар» – это десятки сортов сыров, изготовленных по итальянским технологиям. В ассортименте – «Страчателла», «Буррата», «Халуми» и еще множество других мягких и полутвердых сыров, которые не встретишь в масс-маркете. Производители гарантируют, что все сыры сделаны из натуральных сливок.

«Наши крафтовые сыры ценят по всей стране. На гастрономическом фестивале «Вкусы России», где наша продукция представляла Удмуртию, все раскупили очень быстро», – с гордостью сообщила Марина Хабибуллина.

Фото: Мария Бакланова

Собственные рецепты и закваска длительной ферментации – особенности нежной и хрустящей выпечки пекарни «Самая соль».

«Некоторые хлеба нужно замешивать заранее. Они выпекаются долго, но это того стоит. Хлеб на закваске получается пышнее, воздушнее, слаще. Я часто добавляю в него пряности, например орегано», – поделилась особенностями своего труда Алина Хрулева.

Стать участником «Вкусных пятниц» может любой фермер: нужно просто подать заявку на платформе «Свое Родное». Принять участие в мероприятии могут также государственные организации и корпоративные клиенты РСХБ, которые хотят принять производителей фермерской продукции на территории своих предприятий. Для этого нужно сообщить банку время и место проведения «Вкусной пятницы» (телефон в Ижевске – 8 (3412) 631-100). Все вопросы, связанные с организацией мероприятия, Россельхозбанк берет на себя. Требование к компаниям одно: на площадке должен быть обеспечен высокий поток людей.

Заказать и приобрести продукцию участников «Вкусной пятницы» можно через цифровую платформу и онлайн-приложение «Свое Родное».

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 (бессрочная).

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