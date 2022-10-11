Гороскоп на 12 октября: Овны займутся активным отдыхом, Раки исполнят свое желание

Астролог из Ижевска составил прогноз для жителей Удмуртии на среду Фото: Иван МАКЕЕВ

ОВЕН

Наконец то настанет момент, когда все пойдет как по маслу. Улучшиться ваше состояние здоровья. Активный отдых поможет вам успокоить мысли.

ТЕЛЕЦ

Вас окружают теплые и надежные люди. Не бойтесь доверить им свое сердце и скрытые тайны. Вас обязательно поддержат и помогут дружеским советом.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам предстоит открыть для себя нечто новое. Перемены будут стремительными. Доверьтесь вашей мудрости, и вы сможете достичь цели.

РАК

Отбросьте сомнения, что терзают вас. Вам предстоит преисполниться гордостью. Одно из ваших давних желаний исполнится.

ЛЕВ

Вам стоит вспомнить свои прошлые ошибки и проанализировать их. Путешествие, которое предстоит вам, приведет к решению давнего вопроса. Наберитесь терпения.

ДЕВА

Вдохновение ворвется в вашу жизнь. Займитесь творчеством. Ваши работы могут принести вам неожиданный доход.

ВЕСЫ

Не стоит излишне расслабляться. Неожиданные и важные дела обрушатся на вас. Мыслите рационально. Только так вы сможете разрешить спорную ситуацию.

СКОРПИОН

Настало время научиться ценить себя. Не забивайте голову чужими советами, верьте им. Жизнь одна, и проводить ее нужно счастливым.

СТРЕЛЕЦ

Не обращайте внимание на сплетни. Вы легко найдете свое сокровище и обретете счастье. Близкие удивят вас своим теплом.

КОЗЕРОГ

Оставаясь в гармонии с собой и миром, вас не удержит никто. Работа в команде принесет вам прибыль в несколько раз больше запланированного. Вы на гребне волны.

ВОДОЛЕЙ

Вам предстоит роль лидера и идейного вдохновителя. Полагайтесь на свою интуицию, чтобы справиться с препятствием. Жажда жизни приведет на вершину.

РЫБЫ

Не экономьте энергию. Сегодня вы можете делиться ей. Обратите ее в работу и направьте на помощь другим. Судьба вознаградит вас удачей.

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