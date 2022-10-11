Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 13:08

Гороскоп на 12 октября: Овны займутся активным отдыхом, Раки исполнят свое желание

Астрологический прогноз для наших читателей
Дана Солнцева
Астролог из Ижевска составил прогноз для жителей Удмуртии на среду

Астролог из Ижевска составил прогноз для жителей Удмуртии на среду

Фото: Иван МАКЕЕВ

ОВЕН

Наконец то настанет момент, когда все пойдет как по маслу. Улучшиться ваше состояние здоровья. Активный отдых поможет вам успокоить мысли.

ТЕЛЕЦ

Вас окружают теплые и надежные люди. Не бойтесь доверить им свое сердце и скрытые тайны. Вас обязательно поддержат и помогут дружеским советом.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам предстоит открыть для себя нечто новое. Перемены будут стремительными. Доверьтесь вашей мудрости, и вы сможете достичь цели.

РАК

Отбросьте сомнения, что терзают вас. Вам предстоит преисполниться гордостью. Одно из ваших давних желаний исполнится.

ЛЕВ

Вам стоит вспомнить свои прошлые ошибки и проанализировать их. Путешествие, которое предстоит вам, приведет к решению давнего вопроса. Наберитесь терпения.

ДЕВА

Вдохновение ворвется в вашу жизнь. Займитесь творчеством. Ваши работы могут принести вам неожиданный доход.

ВЕСЫ

Не стоит излишне расслабляться. Неожиданные и важные дела обрушатся на вас. Мыслите рационально. Только так вы сможете разрешить спорную ситуацию.

СКОРПИОН

Настало время научиться ценить себя. Не забивайте голову чужими советами, верьте им. Жизнь одна, и проводить ее нужно счастливым.

СТРЕЛЕЦ

Не обращайте внимание на сплетни. Вы легко найдете свое сокровище и обретете счастье. Близкие удивят вас своим теплом.

КОЗЕРОГ

Оставаясь в гармонии с собой и миром, вас не удержит никто. Работа в команде принесет вам прибыль в несколько раз больше запланированного. Вы на гребне волны.

ВОДОЛЕЙ

Вам предстоит роль лидера и идейного вдохновителя. Полагайтесь на свою интуицию, чтобы справиться с препятствием. Жажда жизни приведет на вершину.

РЫБЫ

Не экономьте энергию. Сегодня вы можете делиться ей. Обратите ее в работу и направьте на помощь другим. Судьба вознаградит вас удачей.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Хлеборобы Удмуртии собрали рекордные 937 тысяч тонн зерна

Мошенник украл у жителя Удмуртии более полумиллиона рублей

Жительницу Удмуртии осудили за убийство сестры