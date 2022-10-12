До +13°С и туман обещают в Ижевске 12 октября

Утром в Ижевске будет туманно. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают переменную облачность и небольшой дождь. Утром может быть туманно. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Температура воздуха +11…+13 °С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Ночью также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит +5…+7 °С.

Хорошего вам дня!

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