35-летний житель Удмуртии осужден за убийство своего знакомого

Суд приговорил мужчину к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы. Фото: архив

35-летнего мужчину из села Алнаши Удмуртской республики признали виновным в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие и суд установили, что 18 апреля 2022 года, днем 35-летний осужденный и 31-летний потерпевший вместе употребляли спиртные напитки.

В ходе совместного времяпрепровождения, обвиняемый нанес несколько ударов ножом мужчине. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил мужчину к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

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