Ночью и утром 13 октября в Удмуртии ожидается туман

Возможны проблемы с видимостью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно данным Гидрометцентра Удмуртии, ночью и утром 13 октября местами по республике ожидается туман с видимостью 500м и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже поделилась прогнозом погоды на сегодняшний день и предупредила о возможном тумане.

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