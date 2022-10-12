Ночью и утром 13 октября в Удмуртии ожидается туман

Возможны проблемы с видимостью
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Согласно данным Гидрометцентра Удмуртии, ночью и утром 13 октября местами по республике ожидается туман с видимостью 500м и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже поделилась прогнозом погоды на сегодняшний день и предупредила о возможном тумане.
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