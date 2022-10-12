Более тонны овощей и фруктов пожертвовали жители Удмуртии в зоопарк Ижевска

Cлужба безопасности зоопарка принимала пожертвования каждые 30 минут. Фото: @club_udm_zoo

Жители Удмуртии подарили зоопарку Ижевска свыше тонны овощей и фруктов для корма животным. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка республики.

«Акция «Я помогаю животным» приняла невероятный масштаб. Каждые 30 минут служба безопасности зоопарка принимала десятки килограммов овощей», - говорится в сообщении.

В целом, зоопарку пожертвовали 465 кг яблок, 350 кг моркови, 250 кг картофеля, 200 кг кабачков, 110 кг свеклы и 48 кг капусты.

Фото: @club_udm_zoo

Сейчас на кормокухне зоопарка варят компоты, готовят желе, варенье и делают заготовки из овощей. Всеми этими лакомствами уже сейчас питаются обитатели зоопарка.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» рассказала о жителях Вавожского региона, которые пожертвовали зоопарку свыше 500 кг овощей и фруктов.

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