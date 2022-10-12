Бывшую начальницу почты в Удмуртии осудят за кражу посылок

Женщине грозит до 6 лет колонии. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сарапуле поставили точку в расследовании уголовного дела в отношении 39-летней бывшей начальницы почты. Как сообщает пресс-служба следственного комитета России по Удмуртии женщина присвоила себе посылки и более 60 тысяч рублей.

В сумме ущерб составил свыше 100 тысяч рублей. Чтобы возместить ущерб, на имущество женщины наложили арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Женщине грозит до 6 лет колонии и штраф до 10 тысяч рублей.

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