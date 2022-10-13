Дожди и до +13 градусов обещают в Ижевске 13 октября

В Ижевске осень!
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 13 октября.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, днем возможны дожди.
Днем температура воздуха составит всего +10…+13°С.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 747 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.
Желаем вам отличного дня!
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