Ночью и утром 14 октября в Удмуртии ожидается туман

Ожидается ухудшение видимости до 500 м и менее Фото: Тимур ХАНОВ.

Ночью и утром 14 октября по республике местами ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Об этом сообщила пресс служба МЧС Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

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