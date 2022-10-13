Ночью и утром 14 октября в Удмуртии ожидается туман

Ожидается ухудшение видимости до 500 м и менее
Фото: Тимур ХАНОВ.
Ночью и утром 14 октября по республике местами ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Об этом сообщила пресс служба МЧС Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Водителям стоит быть внимательнее на дорогах.
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