Каждый второй россиян поддерживает отмену мероприятий на этот новый год

17 % опрошенных будут отмечать Новый год в офисе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Недавно среди россиян провели опрос и выяснили поддерживают ли россияне отмену праздничных новогодних мероприятий в стране. Результатами поделился RT.

Согласно полученным данным отказ от мероприятий на этот новый год поддерживает каждый второй россиянин. Причем за отмену увеселений женщины выступают чаще мужчин.

Однако, аналитики подчеркнули, что на данный момент 4 из 10 работодателей пока не готовы отменить корпоратив на этот новый год.

«17% будут отмечать Новый год в офисе, еще 17% готовят вечеринку в ресторане, 1% планирует поездку за город, 4% — другие варианты празднования», – пояснили в сообщении.

Всего в опросе приняли участие более тысячи жителей нашей страны.

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