Дома с газовым отоплением и школа в двух минутах езды: какие еще удобства предлагает компания «Навиго» жителям Удмуртии?

Фото: Навиго

Многие горожане мечтают о жизни в загородном доме. Только представьте: засыпать и просыпаться на свежем воздухе, вместе с детьми отдыхать на собственном участке земли, по выходным готовить еду на огне, и все это – совсем рядом с Ижевском.

Компания «Навиго» более 11 лет помогает людям уехать от городской суеты и начать новую жизнь в надежном коттедже. Рассказываем, как у них это получается.

Город – в 15 минутах езды, сад и школа – в двух

Коттеджный поселок находится всего в 15 минутах от Ижевска – не придется тратить много времени на дорогу от дома до работы и обратно. А во время поездки можно общаться с семьей, слушать аудиокниги, подкасты или любимую музыку.

Всего в двух минутах от поселка вы найдете село Ягул, в котором есть детский сад, школа, медучреждение и магазин крупной торговой сети. Все это помогает сочетать удобство городской жизни и комфорт загородного дома. Кстати, сам коттеджный поселок отделен от дороги лесополосой – никакие посторонние звуки не помешают вашему отдыху.

Надежные дома с газовыми котлами

Дома сдают с газовым отоплением. Внутри стоит двухконтурный газовый котел, который не только греет помещения, но и подает горячую воду. Помимо радиаторов, в помещениях установлены теплые полы.

«Наша компания строит с учетом современных технологий и потребностей будущих жильцов. Материалы стен – это газоблок и облицовочный кирпич. Перед сдачей объекта работники компании внимательно и аккуратно проводят отделочные работы, готовя стены под покраску и обои, а также подготавливая теплые полы, которые выдерживают температуру до - 20 °С», – рассказал директор компании «Навиго» Руслан Эминов.

Помимо надежного и красивого дома, важно получить благоустроенный двор.

«Мы можем полностью выровнять участок, то есть создать планировку, посадить кустарники, деревья, газон. Одним словом, воплотим все фантазии, которые есть у нашего клиента», – дополнил Руслан Эминов.

Качественное жилье с минимальным процентом по ипотеке

«Навиго» – победитель престижных конкурсов и номинаций: «Город 21 века», «Лучший предприниматель года». Только за последний год были проданы 20 домов и 120 земельных участков. Это зарекомендовавший себя застройщик, который отвечает за надежность своих объектов, а его главный принцип – качественное и доступное жилье.

«Компания аккредитована. Это значит, что клиенты могут взять ипотеку под низкий процент в одном из нескольких банков-партнеров», – подытожил Руслан Эминов.

Подробную информацию можно узнать:

г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11В, оф.7

+7 (3412) 23-38-00

+7 (904) 836-38-63

vk.com/navigo

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