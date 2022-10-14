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Общество14 октября 2022 8:39

Ночью и утром 15 октября в Удмуртии ожидается туман

Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах
Софья Кель
Ожидается ухудшение видимости

Ожидается ухудшение видимости

Фото: Амир Закиров

Согласно данным Гидрометцентра Удмуртии, ночью и утром 15 октября местами по республике ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже поделилась прогнозом погоды на эти выходные.

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