Гороскоп на 15 октября: Близнецов приласкают, а Водолеям пора снять розовые очки

Астропрогноз для наших читателей. Фото: Диля Ахмадишина

Астролог из Ижевска дал прогноз для всех знаков зодиака на ближайшую субботу.

ОВЕН

Вам уже давно пора проложить путь на своей карте желаний. Запомните, в какой точке эмоционального и финансового состояния вы находитесь сейчас. Теперь подробно представьте, где хотите оказаться. Не торопитесь – важно продумать детали. Кто должен вас окружать, чем вы хотите заниматься, что в приоритете именно для вас? Двигайтесь к намеченной цели. В жизни нет голосового помощника, никто не одернет словами «вы ушли с маршрута», поэтому успех только в ваших руках.

ТЕЛЕЦ

Ваши аккаунты под угрозой. Проверьте, насколько надежны ваши пароли. Коды доступа должны быть тайной для окружающих. Самое время обновить антивирусное приложение. Кому-то очень интересны ваши секреты и он делает все, чтобы их узнать. Если ваши устройства часто перезагружается – это первый сигнал заражения вирусом. Обезопасить себя несложно. Соблюдайте технику безопасности и не откладывайте проверку на потом.

БЛИЗНЕЦЫ

Скорее нет, чем да. Таков ваш настрой на день. Вторая половинка мурлычет рядом, шепчет на ухо, а вы отворачиваетесь. И все-таки даже ваша спина будоражит воображение. От вас не отстанут. Любовь и ласки точно пойдут вам на пользу. Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие. Взаимность только украсит ваши романтические отношения.

РАК

Вредные привычки могут и должны оставаться в прошлом. В вас огромный заряд энергии, чтобы сопротивляться укоренившимся правилам. Тренированное тело, свободное дыхание и полноценный сон сделают вашу жизнь принципиально иной. Здоровые привычки помогут и в карьере, и в личной жизни. Первый выходной день – максимально благоприятное время для перемен.

ЛЕВ

Вы взрослеете. Речь не о возрасте. Вы готовы взять ответственность за свои поступки лично, не перекладывая вину ни на кого другого. Ошибки случаются у каждого. Но с новым подходом, вы быстро найдете выход из сложного положения. Приступайте к решению накопившихся вопросов незамедлительно. Звезды будут вашими верными союзниками.

ДЕВЫ

Ваша суббота будет приятной и расслабляющей. Не нужно никуда спешить. Не стройте планов. Жизненный поток струится, а вы качаетесь на нем как лодка в солнечный тихий день. Вам дано время напитаться энергией, дать волю своим мыслям и фантазиям и полностью отключиться от бытовых забот. Умиротворение необходимо вам как никогда.

ВЕСЫ

Вы скучаете по любимому человеку. Вынужденная разлука может быть долгой, но в итоге вы вновь будете вместе и все будет хорошо. Сейчас ваш родной человек жертвует временем ради счастья и денежного благополучия семьи. Поэтому ваша миссия – поддержать и вдохновлять. Для мелких споров сейчас точно не время. Расстояние между вами большое, но душевная чуткость может сблизить как никогда прежде.

СКОРПИОН

Надо уметь себя хвалить. Не надо этого стесняться. Вы много работаете. Выкладываетесь на все 100, и результаты вашей работы видны невооруженным глазом. Поэтому смело говорите о своих успехах вслух. Это не должно быть претензией или упреками, что вас не замечали. Суббота дана вам, чтобы продумать собственную пиар-компанию.

СТРЕЛЕЦ

Звезды велят освободить свой дух. Смело выражайте мнение. Недовольные будут всегда и везде, но правда важнее. Честность – залог доверительных отношений в семье. Только не путайте откровенность и вечные претензии. Про плюсы тоже нужно подмечать.

КОЗЕРОГ

Даже в самые напряженные стрессовые моменты вы можете найти время для прекрасного. Этот день благоприятен для семейного отдыха. Отвлекитесь от проблем, не все из них решаются здесь и сейчас. Счастье и благополучие ваших детей. ваших близких – это прежде всего время. Проведите его дружно и спокойно.

ВОДОЛЕЙ

Долой иллюзии. Составьте реальный план. Звезды рекомендуют сосредоточиться на обновлении внешнего стиля и нестандартной переделке интерьера. Раскачивайте перемены. Ваши радужные сны хороши для ночи. Днем вспоминайте по активность и практичность.

РЫБЫ

Складываются подходящие условия для укрепления финансового положения. Не удивляйтесь. Зарабатывать реально и в выходные. Присмотритесь к добротным, но уже ненужным вещам в своем доме. Они легко найдут своего покупателя. Если вы откликнетесь на просьбу помочь, то ваши услуги оплатят. Суббота принесет прибыль.

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