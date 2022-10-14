Компьютерщики из Удмуртии обманули своих клиентов на 640 тысяч рублей

Известно о 50 пострадавших. Фото: скриншот из видео с официального сайта МВД

Группу компьютерщиков из Удмуртии обвиняют в мошенничестве и распространении компьютерных вирусов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Директор сервиса по ремонту компьютеров и его 5 сотрудников с помощью обмана выманивали у своих клиентов деньги. Мужчины пользовались доверием и неосведомленностью клиентов в данной сфере. Они навязывали им ненужные услуги и брали плату за невыполненные работы.

Мастера запрашивали ценник, который по сумме равен почти половине стоимости компьютера. А также устанавливали нелицензионные программы обеспечения.

Таким образом они обманули 50 клиентов, которые в сумме отдали злоумышленникам около 640 тысяч рублей.

Полученный ущерб был частично возмещен. На имущество обвиняемых стоимостью свыше одного миллиона рублей наложили арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

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